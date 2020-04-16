بوشناف يشكل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادث طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 07:19 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (داخلية الموقتة)

شكل وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادث طبرق، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في البيان المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن أفراد من مديرية أمن طبرق تعرضوا لـ«مقاومة عنيفة»، خلال إقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام تطبيقًا لقرار حظر التجول، وأضافت «تمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، قاموا على إثرها بالرد على مصدر النيران، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة».

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وأكد وزير الداخلية أن وزارته تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادث، مشددًا على كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفين بفرض حظر التجول حفاظًا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء «كورونا»، لافتًا إلى عمل «منتسبي هيئة الشرطة وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم».

وكان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، نقل عبر صفحته على «فيسبوك» عن آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء سالم الرفادي قوله: «إن الحادث الذي وقع اليوم في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج من الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين».

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