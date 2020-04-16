«داخلية الموقتة»: وفاة شخص استعمل السلاح في مواجهة الشرطة بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 06:43 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، عن وفاة شخص بمدينة طبرق قالت إنه استعمل السلاح في مواجهة عناصر الشرطة التابعين لمديرية أمن طبرق أثناء قيامهم بتنفيذ مهامهم في تطبيق حظر التجول.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تعرض أفراد من مديرية أمن طبرق اليوم الخميس، أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبق حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، خلال قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام».

وأضافت الوزارة أن رجال الأمن تعرضوا للرماية عليهم «بأسلحة مختلفة»، وقاموا «بالرد على مصدر النيران نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة».

من جهته، نقل الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» عن آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء سالم الرفادي قوله: «إن الحادث الذي وقع اليوم في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج عن الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين».

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