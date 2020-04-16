لجنة الطوارئ في غريان تعلن عدة إجراءات لمكافحة كورونا بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 05:59 مساء
اجتماع لجنة الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا ببلدية غريان. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

خلص اجتماع لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان، الذي عقد اليوم الخميس، بمقر المجلس البلدي لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالجائحة إلى الاتفاق على تنفيذ عدة إجراءات متعلقة بالجانب الطبي وتنفيذ قرار حظر التجول الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

أوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الإجراءات المتعلقة بالجانب الطبي التي جرى الاتفاق على الشروع في تنفيذها خلال الاجتماع تشمل: «دعوة أطباء الباطنة بالعيادة المجمعة والمستشفى لعقد اجتماع معهم، بحضور رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ببلدية غريان، غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة للتواصل معهم، ومعرفة أسباب تغيبهم عن العمل بالعيادة المجمعة والمستشفى».

كما تشمل إجراءات الجانب الطبي «الإسراع في تجهيز مكان العزل الصحي بغريان، وإحالة الحالات المصابة إن وجدت إلى طرابلس»، و«متابعة الطلبيات المحالة إلى وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة».

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول، اتفقت اللجنة على: «قفل الأسواق الكبيرة المتخصصة لبيع المواد الغذائية، وقفل أسواق المواشي والمقاهي بشكل عام». على أن «يتم إعداد برنامج خاص للباعة بسوق الخضار يسمح لهم بالبيع، ولكن في مناطق متباعدة عن بعضها البعض». وأن «تتولى الأجهزة الأمنية والحرس البلدي اتخاذ الإجراءات الصارمة لتنفيذ قرار حظر التجول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية: زوارق إيرانية تنفذ مناورات استفزازية قرب بوارج أميركية
دولى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان
رياضة عالمية
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
صعوبات في تعيين بديل لسلامة مع عرقلة مرشح الجزائر
ليبيا
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟