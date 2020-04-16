لجنة الطوارئ في غريان تعلن عدة إجراءات لمكافحة كورونا بالبلدية

اجتماع لجنة الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا ببلدية غريان. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

خلص اجتماع لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان، الذي عقد اليوم الخميس، بمقر المجلس البلدي لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالجائحة إلى الاتفاق على تنفيذ عدة إجراءات متعلقة بالجانب الطبي وتنفيذ قرار حظر التجول الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

أوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الإجراءات المتعلقة بالجانب الطبي التي جرى الاتفاق على الشروع في تنفيذها خلال الاجتماع تشمل: «دعوة أطباء الباطنة بالعيادة المجمعة والمستشفى لعقد اجتماع معهم، بحضور رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ببلدية غريان، غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة للتواصل معهم، ومعرفة أسباب تغيبهم عن العمل بالعيادة المجمعة والمستشفى».

كما تشمل إجراءات الجانب الطبي «الإسراع في تجهيز مكان العزل الصحي بغريان، وإحالة الحالات المصابة إن وجدت إلى طرابلس»، و«متابعة الطلبيات المحالة إلى وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة».

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول، اتفقت اللجنة على: «قفل الأسواق الكبيرة المتخصصة لبيع المواد الغذائية، وقفل أسواق المواشي والمقاهي بشكل عام». على أن «يتم إعداد برنامج خاص للباعة بسوق الخضار يسمح لهم بالبيع، ولكن في مناطق متباعدة عن بعضها البعض». وأن «تتولى الأجهزة الأمنية والحرس البلدي اتخاذ الإجراءات الصارمة لتنفيذ قرار حظر التجول».