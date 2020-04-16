وصول سفينتي بضائع وأسمنت إلى ميناء بنغازي

حاويات البضائع بميناء بنغازي. (صفحة إدارة ميناء بنغازي على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الخميس أن الميناء استقبل سفينتين تحملان بضائع وسلعا مختلفة وأكثر من 9 آلاف طن أسمنت.

وأوضح الشهيبي عبر صفحة إدارة ميناء بنغازي البحري على «فيسبوك» أن سفينة نقل الحاويات «هانسا» دخلت إلى الميناء وعلى متنها 285 حاوية بضائع وسلع مختلفة، مشيرا إلى أن وكيلها الملاحي هو «شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية».

وأضاف الشهيبي أن سفينة أخرى تدعى «إڤر دراي» دخلت الميناء وعلى متنها 9099 طن أسمنت (أكياس)، موضحا أن وكيلها الملاحي هو «شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية».