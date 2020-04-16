وصول سفينتي بضائع وأسمنت إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 04:29 مساء
حاويات البضائع بميناء بنغازي. (صفحة إدارة ميناء بنغازي على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الخميس أن الميناء استقبل سفينتين تحملان بضائع وسلعا مختلفة وأكثر من 9 آلاف طن أسمنت.

وأوضح الشهيبي عبر صفحة إدارة ميناء بنغازي البحري على «فيسبوك» أن سفينة نقل الحاويات «هانسا» دخلت إلى الميناء وعلى متنها 285 حاوية بضائع وسلع مختلفة، مشيرا إلى أن وكيلها الملاحي هو «شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية».

وأضاف الشهيبي أن سفينة أخرى تدعى «إڤر دراي» دخلت الميناء وعلى متنها 9099 طن أسمنت (أكياس)، موضحا أن وكيلها الملاحي هو «شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية: زوارق إيرانية تنفذ مناورات استفزازية قرب بوارج أميركية
دولى
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان
رياضة عالمية
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
صعوبات في تعيين بديل لسلامة مع عرقلة مرشح الجزائر
ليبيا
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تايلاند تحمي المواليد الجدد بواقيات للوجه