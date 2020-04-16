قنونو: قوات الوفاق تتقدم في محور المشروع جنوب طرابلس

قنونو خلال إيجاز صحفي سابق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، اليوم الخميس، «القضاء على أكثر من 25 عنصرا من الجنجويد» الداعمين لقوات القيادة العامة، مشيرا إلى «تقدم قوات الوفاق فجر اليوم في محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس»، حسبما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحوة هذه الأنباء من مصدر مستقل.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت قوات الوفاق السيطرة على مدن في الساحل الغربي، من بينها صرمان وصبراتة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع «في غضون ساعات».