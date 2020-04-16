«الرئاسي» يبحث برامج تعزيز الأمن في طرابلس و«المدن المحررة»

اجتماع المجلس الرئاسي، 16 أبريل 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

بحث المجلس الرئاسي البرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها و«المدن المحررة» في المنطقة الغربية، والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس لتناول مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض رئيس المجلس، فائز السراج، ملخصا لتطورات الموقف العسكري على الأرض، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

إجراءات في «المدن المحررة»

واليوم، أعلنت وزارة الحكم المحلي التواصل مع المصرف المركزي في طرابلس لتوفير السيولة النقدية لفروع المصارف العاملة في بلدتي صبراتة وصرمان.

وفي حين، أكد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أنه لن يسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح الوزارة في المدن الغربية «المحررة» عامة، ومدينة صبراتة خصوصا.

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وبالعودة إلى اجتماع الرئاسي، فقد تطرق أيضا إلى مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

يأتي هذا بعدما أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد بالحكومة أمس، الأربعاء، تنفيذ حظر كلي ابتداءً من الجمعة المقبلة الموافق 17 أبريل الجاري، ولمدة عشرة أيام.

وكشف مركز مكافحة الأمراض عن تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بـ«كورونا» أمس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 48 إصابة.