«مكافحة الأمراض» يتسلم 10 آلاف مسحة للكشف عن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 03:10 مساء
تسلم عبوات أدوات أخذ المسحات للكشف عن فيروس «كورونا» بمركز مكافحة الأمراض، 16 أبريل 2020، (صحة الوفاق)

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عشرة آلاف قطعة من الأداة المستخدمة لأخذ مسحة الأنف لإجراء فحص مختبري «PCR» الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

ووصلت هذه الشحنة قبل أيام من بلجيكا عبر مطار مصراتة الدولي، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، أعلن مركز مكافحة الأمراض، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 48 إصابة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للمركز، الدكتور بدر الدين النجار، إن العدد المسجل من المصابين بفيروس «كورونا المستجد» بسبب المخالطة في ليبيا «يدعو إلى القلق»، ويحث على تصعيد الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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ونوه بأن البلاد بادرت إلى اتخاذ إجراءات مشددة وتصاعدية منذ الأيام الأولى بسبب نقص عدد المسحات في حينه، مطالبا بالاستمرار بأخذ كل التدابير، خصوصا أن الفيروس يأخذ أنماط انتشار متزايدة بعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء اكتشافه، مثلما حدث في الكثير من دول العالم.

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