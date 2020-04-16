شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس

أدخنة حرق القمامة تغطي محطة جنوب طرابلس، 8 فبراير 2020. (شركة الكهرباء)

وجهت الشركة العامة للكهرباء مناشدة لإنقاذ محطة جنوب طرابلس الغازية، حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك» اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر حرق المخلفات قرب المحطة.

وقال مدير المحطة ناجي أبوزقية إن وضع المحطة «مأساوي»، في ظل اشتعال النيران في المخلفات وتصاعد الأدخنة التي تتسبب بأضرار للمحطة.

وتابع: «لم نخل مسؤوليتنا من مواصلة العمل، وتم تغيير جزء من الفلاتر، وسنضطر إلى شراء فلاتر جديدة لإمداد الطاقة إلى المستهلكين، رغم التكلفة وما يتعرض له العاملون لأخطار صحية جراء هذا الوضع».

الأزمة تتكرر

وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت الشركة اضطرارها إلى إيقاف محطة جنوب طرابلس عن العمل للحفاظ على معداتها، بعد تكدس القمامة بمحيطها، وهو الإجراء الذي أسفر عن فقدان أكثر من 400 ميغاوات، ما يفاقم العجز في عمليات توليد الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال، حسب بيان سابق للشركة.

ولفت أبوزقية إلى أن المناشدات من أجل التدخل لإنقاذ الشركة لم تجد ردا من المسؤولين، منوها بأن الأزمة مثل السابق، بل وازدادت أيضا.

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وبذلك تحقق التحذير الذي أصدرته الشركة سابقا بأن الأزمة ستستمر «ما لم يتم الاستجابة لنقل القمامة إلى مكان بديل حفاظا على سلامة العاملين ووحدات الإنتاج بالمحطة».

وسبق أن تعطلت المحطة نتيجة المشكلة نفسها في 8 فيراير الماضي، إذ أدى الدخان الناتج عن حرق القمامة إلى انسداد مصفيات الهواء بالمحطة، وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عن الخدمة، وناشدت الشركة في حينه، وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، وضع حل عاجل لمكب القمامة الملاصق للمحطة.