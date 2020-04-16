الجفرة تتسلم سلعا تموينية.. وبدء التوزيع في البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:50 مساء
سلع تموينية في أحد المخازن ببلدية الجفرة، 16 أبريل 2020ـ (وال بنغازي)

تسلمت بلدية الجفرة سلعا تموينية من مخازن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة في مدينة بنغازي، بينما بدأ توزيع تلك السلع في مدينة البريقة.

ووصلت إلى مخازن الجفرة أمس، الأربعاء، تلك السلع وتشمل الطماطم والزيت والسكر والأرز والدقيق، وسيتم توزيعها على المواطنين عبر الجمعيات الاستهلاكية، كما سيوزع الدقيق على مختلف المخابز بالبلدية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

بينما بدأ مكتب مراقبة الاقتصاد في البريقة، توزيع أول دفعة من السلع التموينية لهذا العام، والمخصصة للجمعيات الاستهلاكية الواقعة في نطاق المدينة.

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وأوضح المكتب أنه سيوزع زيت الطهي فور وروده من صندوق موازنة الأسعار التابع لـ«اقتصاد الموقتة»، لافتا إلى أن جمعيتين في مدينة البريقة الجديدة حصلتا على مخصصاتهما من السلع وهما أفريقيا الجديدة والكرامة، على أن تستمر عملية توزيع السلع على باقي الجمعيات.

جانب من السلع التي ستوزع في مدينة البريقة
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