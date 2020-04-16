برنامج لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 10:45 صباحا
اجتماع لمناقشة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سبها، 16 أبريل 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

يعكف أعضاء المجلس البلدي سبها على إعداد برنامج متكامل لدعم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات الحياتية والاهتمام بهذه الشريحة في شتى المجالات، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما ناقش المجلس آلية تقديم الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم في ظل ما يلقونه من صعوبات في الحصول على احتياجاتهم اليومية.

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جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مفوض ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس، محمد أبوالنيران مع مديرة الشؤون الاجتماعية سبها فاطمة سليمان جبر، وبحضور رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بسبها عبدالسلام التواتي، ومستشار التدريب والتطوير صالح بلومي، وعدد من أعضاء اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة.

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