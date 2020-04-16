ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 09:45 صباحا
مركز شرطة وادي الربيع، (أرشيفية: داخلية الوفاق)ر

تمكن أعضاء وحدة التحري في مركز شرطة وادي الربيع من ضبط أربعة متهمين في جرائم سرقة.

واستطاع أفراد المركز الإيقاع بمتهم في سرقة عدة استراحات في مناطق بخلة فارق والحبايبية وبئر العالم، وقد اعترف بما نسب إليه من تهم، ودل على المسروقات التي كانت بحوزته، حسب بيان وزار الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

كما تمكنوا بالتعاون مع أعضاء مكتب البحث الجنائي تاجوراء من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيات أفريقية بتهم سرقة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بكل التهم المنسوبة إليهم، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية معهم، وتم إحالتهم لنيابة تاجوراء.

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وادي الربيع هو أحد أحياء جنوب تاجوراء، في الجنوب الشرقي لطرابلس، إذ يبعد عن مركز العاصمة بنحو37 كيلومترا.

وتواصل قوات الأمن في العاصمة توجيه ضرباتها إلى الأنشطة الإجرامية في العديد من الأحياء والمناطق بطرابلس الكبرى، إذ تمكنت في مارس الماضي من الإمساك بتشكيل عصابي يمتهن سرقة المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية في منطقة السواني (25 كلم جنوب العاصمة طرابلس) من منازل مواطنين نزحوا بسبب «حرب العاصمة».

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