يفرن تتسلم 3 سيارات للمساعدة في مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 09:10 صباحا
أفراد تابعون لفريق الرصد والتقصي ببلدية يفرن، 13 أبريل 2020، (بلدية يفرن)

استلم فريق الرصد والتقصي ببلدية يفرن ثلاث سيارات للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحصل الفريق على سيارة إسعاف لنقل المرضى وحالات الاشتباه، وأخرى مخصصة للفريق الطبي، إضافة إلى سيارة للرش والتعقيم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وكانت وزار الصحة في حكومة الوفاق قد سلمت قسم العزل في مستشفى يفرن العام مجموعة من الأجهزة لمواجهة الجائحة، وهي: جهاز تصوير مقطعي، وجهاز موجات فوق الصوتية، وجهاز أشعة للعمليات، ودفايات حديثي الولادة، وجهاز منظار جراحي، وأسرة العمليات.

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كما اتخذت البلدية عدة تدابير بغرض تقليل التزاحم وفرصة انتقال العدوى، منها إيقاف التطعيمات بشكل موقت في البلدية، حسب ما أعلنته إدارة الخدمات الصحية يفرن يوم الجمعة الماضي، لكن استثني من القرار تطعيم المواليد.

واستضاف فريق الرصد عدد من الأطباء التابعين لمنظمة أطباء بلا حدود، الإثنين الماضي، بقاعة إجتماعات البلدية، حيث قدموا دورة تدريبية علي كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفايروس كورونا، وذلك بحضور طاقم أطباء وممرضي مستشفي يفرن العام.

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