تدريب الأطقم الطبية في طرابلس على الاستجابة لـ«كورونا» بدعم أممي

جانب من برنامج تدريب الأطقم الطبية بطرابلس على الاستجابة لفيروس كورونا، 15 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الأربعاء، تدريب 50 عاملًا في المجال الصحي من 4 مستشفيات في العاصمة الليبية طرابلس على الإجراءات الصحية للاستجابة لفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الصندوق إن البرنامج التدريب أمتد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وجاء بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان الصندوق أعلن في 3 أبريل الجاري تدريب 50 عاملًا بالمجال الصحي في المستشفى الوحيد للولادة في طرابل حول مخاطر فيروس «كورونا» المستجد، وطرق الوقاية للنساء الحوامل والأمهات.

جانب من برنامج تدريب الأطقم الطبية بطرابلس على الاستجابة لفيروس كورونا، 15 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)

جانب من برنامج تدريب الأطقم الطبية بطرابلس على الاستجابة لفيروس كورونا، 15 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)