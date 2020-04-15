لجنة مجابهة «كورونا» بـ«الموقتة» تزور البريقة لتفقد مقر الحجر الصحي المخصص للعالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 11:16 مساء
اجتماع لجنة مجابهة كورونا بالحكومة الموقتة في البريقة، 15 أبريل 2020. (داخلية الموقتة)

زارت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، بلدية البريقة للوقوف على تجهيزاتها الطبية الخاصة بالوقاية من خطر تفشي فيروس «كورونا المستجد» في المدينة، واستقبال المواطنين العالقين بالخارج.

كما زارت اللجنة برئاسة رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، جامعة «النجم الساطع»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وجُهِّـزت جامعة «النجم الساطع» لإمكانية استخدامها كمقر للحجر الصحي للمواطنين الليبيين العالقين بعد عودتهم إلى البلاد، وذلك حسب البيان الذي أشار إلى اجتماع اللجنة بعميد بلدية البريقة وأعيانها ومسؤوليها ومديري الشركات النفطية ومديري أمن طوق الهلال النفطي.

يشار إلى أن قضية إعادة الليبيين العالقين في الخارج تمثل محورًا رئيسيًّا لعمل اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، حيث يدرس أعضاؤها منذ إنشائها سبل إعادة هؤلاء العالقين بما لا يضر بالمجتمع.

وأمس، أمر القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، جميع اللجان المكلفة متابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

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