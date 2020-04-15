قيس سعيد يؤكد للسراج موقف تونس الداعم لحكومة الوفاق ورفضه التدخلات الأجنبية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 09:45 مساء
قيس سعيد (يمين)، وفائز السراج, (أرشيفية: الرئاسية التونسية)

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، ورفضها التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وشدد سعيد على ضرورة ترك الفرصة لليبيين لحل مشكلاتهم والعيش في سلام بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، قائلًا: «تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وآن لهذه التدخلات أن تتوقف»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وأكد سعيد أن موقف بلاده واضح في دعم حكومة الوفاق، وأن أي تصريح يخالف ذلك «لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب أن يشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين»، وأعرب عن ثقته في «قدرة حكومة الوفاق على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية»، حسب نص البيان.

من جانبه، عبر السراج عن بالغ التقدير لـ«موقف تونس الداعم لحكومة الوفاق»، وقائلًا إن الليبيين «لن ينسوا أبدًا المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس».

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