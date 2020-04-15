غلق مركز السبعة للتسوق بطرابلس لمخالفته الاشتراطات الصحية

مقر مركز السبعة للتسوق بالعاصمة طرابلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، غلق مركز السبعة للتسوق، نتيجة لرصد مخالفات متعددة تتعلق بالاشتراطات الصحية والقياسية للسلع.



وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية شنوا رفقة لجنة الطوارئ بمديرية أمن طرابلس والحرس البلدي حملة تفتيشية على السوق التي تقع بمنطقة السبعة، أسفرت عن ضبط عديد المخالفات.

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وشملت المخالفات مواد منتهية الصلاحية إلى جانب احتواء بعض السلع على ألوان محظورة، ليتقرر غلق السوق بالشمع الأحمر من قبل الحرس البلدي، حسب البيان.



مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولتهم التفتيشيه بمركز السبعة للتسوق، 15 أبريل 2020. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)