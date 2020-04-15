غلق مركز السبعة للتسوق بطرابلس لمخالفته الاشتراطات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 09:20 مساء
مقر مركز السبعة للتسوق بالعاصمة طرابلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، غلق مركز السبعة للتسوق، نتيجة لرصد مخالفات متعددة تتعلق بالاشتراطات الصحية والقياسية للسلع.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية شنوا رفقة لجنة الطوارئ بمديرية أمن طرابلس والحرس البلدي حملة تفتيشية على السوق التي تقع بمنطقة السبعة، أسفرت عن ضبط عديد المخالفات.

اقرأ أيضا إعدام كميات من اللحوم الفاسدة في طرابلس

وشملت المخالفات مواد منتهية الصلاحية إلى جانب احتواء بعض السلع على ألوان محظورة، ليتقرر غلق السوق بالشمع الأحمر من قبل الحرس البلدي، حسب البيان.
 

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولتهم التفتيشيه بمركز السبعة للتسوق، 15 أبريل 2020. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
اليابان تقدم للمتزوجين شققا للتصدي لخطر «الطلاق الوبائي»
منوعات
نوال الزغبي تغني تتر «سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق
ثقافة وفن
حصص الموسيقى في شاحنات متنقلة في زمن كورونا
ثقافة وفن
الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي