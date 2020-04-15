إجراءات احترازية بصيدليات سبها للحد من انتشار فيروس «كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 15 أبريل 2020, 09:04 مساء
إجراءات احترازية بصيدلية في سبها تحسبا من فيروس كورونا. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وضعت بعض الصيدليات في مدينة سبها هذه الأيام عددًا من الإجراءات الاحترازية تجنبًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد» في ظل ارتفاع أسعار المواد الواقية من الكمامات والقفازات إلى جانب الكحول الطبي.

وقالت المشرفة العامة لمركز الدواء بسبها، الدكتورة رحاب بركة بلومي لـ«بوابة الوسط» إن المركز وضع بعض الأساسيات للإجراءات الوقائية تتمثل في وضع علامات أرضية لوقوف الزبائن داخل الصيدليات لتكون هناك مسافة بينهم، إلى جانب وضع ساتر فاصل بينهم والصيادلة، بالإضافة إلى إجراءات التعقيم وتقليل عدد الموظفين إلى ثلاثة في كل وردية عمل وحث المواطنين على استعمال الكمامات والقفازات إلى جانب الكحول الطبي.

وأوضحت نقيبة الصيادلة بفزان، الدكتورة وردة الجراح لـ«بوابة الوسط» أن سبب ارتفاع أسعار الكمامات والقفازات والكحول الطبي يعود إلى ارتفاع أسعارها بالمنطقة الغربية التي هي المصدر للجنوب، إضافة إلى سعر الشحن وعدم وجود وكيل معتمد بالجنوب لهذه المستلزمات، وكذلك عدم تفعيل السلطة الرقابية المعنية بمراقبة الأسعار في مختلف مناطق ليبيا.

يشار إلى أن أسعار الكمامات والقفازات إلى جانب الكحول الطبي شهدت ارتفاعًا بعد جائحة فيروس «كورونا المستجد» المتفشي عالميًّا.

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