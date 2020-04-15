شركة مليتة تستبدل العاملين بحقل البوري

جانب من عملية استبدال عاملي شركة مليتة بحقل البوري، 15 أبريل 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، استبدال العاملين بحقل البوري، عبر تسيير رحلتين بالطائرة العامودية ورحلة واحدة عن طريق سفينة الإمداد إلى مجمع مليتة الصناعي، وذلك إيذانًا بالشروع في استبدال عامليها كافة بعد فترة من التوقف بسبب الخوف من تفشي فيروس «كورونا المستجد».



وقالت الشركة في بيان، إن عملية الاستبدال أُجريت بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتقال عدوى الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لافتة إلى أنها ستستأنف بشكل يومي إلى أن يتم استبدال جميع العاملين بحقولها كافة.

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وأعلنت الشركة في البيان المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تسيير رحلتين عن طريق الطيران العامودي، غدًا الخميس، إلى منصة صبراتة لاستبدال العاملين بها، على أن تستأنف تلك الرحلات حتى استبدال العاملين كافة.



وأشار البيان إلى الشروع في استبدال العاملين بالحقول البرية ابتداءً من غد الخميس عن طريق البر.



جانب من عملية استبدال عاملي شركة مليتة بحقل البوري، 15 أبريل 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من عملية استبدال عاملي شركة مليتة بحقل البوري، 15 أبريل 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)