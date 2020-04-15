تشكيل هيئة استشارية لمجابهة جائحة «كورونا» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 07:45 مساء
اجتماع الخبراء في غريان لمناقشة سبل مجابهة كورونا. (المجلس البلدي غريان)

اتفق خبراء في مجال الإصحاح البيئي وإدارة الوقاية الكيميائية بمدينة غريان على تشكيل هيئة استشارية لمجابهة جائحة «كورونا» وفق ما نشره المجلس البلدي غريان عبر صفحته على «فيسبوك»

جاء ذلك خلال اجتماع عقدوه صباح اليوم الأربعاء، بمقر مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في البلدية ضم عددًا من الخبراء بالمدينة في مجال الإصحاح البيئ وإدارة الوقاية الكيميائية.

وقال المجلس البلدي غريان إن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء العلمية ووجهات النظر الفنية للطريقة المثلى في عملية الرش والتعقيم بمحاليل مركزة وفق معايير علمية دقيقة، واتفقوا على تشكيل هيئة استشارية تضم خبراء في مجالات متخصصة برئاسة الدكتور أحمد شتاوة.

وأوضح المجلس البلدي غريان أن الهيئة ستعمل على «تقديم المشورة العلمية لكافة اللجان المنبثقة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ببلدية غريان، ولكل مَن يعمل لمجابهة الجائحة» في ظل «تسارع وتيرة مخاوف دول العالم من تفشي جائحة كورونا لتحصد مزيد الأرواح البشرية».

وأضاف أن رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا» ببلدية غريان، نصرالدين الفزاني، بارك هذه البادرة، مؤكدًا دعم اللجنة «حسب ما يتاح لها من إمكانات» لأي جهة تسعى لمجابهة الجائحة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى للجنة العليا هو مجابهة الجائحة لضمان صحة وسلامة السادة المواطنين.

وشدد الفزاني على أن ذلك «لا يتأتى إلا بتضافر وتكاتف كل الجهود، واتباع الجميع الإرشادات الصحية الاحترازية والالتزام بها»، متعهدًا بإصدار قرار للجنة الاستشارية حتى تقوم بمهامها بشكل مثالي.

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