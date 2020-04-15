دوريات للدراجات النارية بتاجوراء لتقليل الاختناقات المرورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 08:10 مساء
جانب من انطلاق دوريات الدراجات النارية بتاجوراء، 15 أبريل 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

دشن مدير أمن تاجوراء، العقيد يوسف عكريم، رفقة رئيس قسم المرور والتراخيص تاجوراء، العقيد عبد السلام أبو رياح، اليوم الأربعاء، دوريات الدراجات النارية؛ للمساهمة في تقليل الاختناقات المرورية على الطرقات العامة في نطاق المدينة.

وتتبع الدوريات الجديدة قسم المرور والتراخيص تاجوراء، وتأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، بحكومة الوفاق، الهادفة لمنع الازدحام، وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية.

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وأشار البيان المنشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن تدشين دوريات الدراجات النارية يأتي كذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم 6 لسنة 2020 المتعلقة بحظر التجول؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا».

جانب من انطلاق دوريات الدراجات النارية بتاجوراء، 15 أبريل 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
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