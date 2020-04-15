معهد واشنطن: أزمة «كورونا» قد تميل بكفة دعم إيطاليا للنفوذ الروسي والصيني في ليبيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

رجح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ميل إيطاليا إلى دعم تزايد النفوذ الروسي والصيني في ليبيا، أو الوقوف على الحياد تجاهه على خلفية انتقادهم غياب التضامن من جانب الاتحاد الأوروبي في أزمة «كورونا».

ومنذ إعلان الإصابة الأولى المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في إيطاليا في أواخر شهر يناير، انتشر الوباء في أنحاء البلاد كافة بسرعة غير مسبوقة، حتى أصبحت إيطاليا اليوم إحدى أولى بؤر هذا الوباء العالمي مع استمرار عدد الإصابات المؤكدة والوفيات بالارتفاع.

انتقاد متزايد

ويشير معهد واشنطن، في تقرير له نُشر أمس الثلاثاء، إلى تزايد انتقاد الإيطاليين فشل الاتحاد الأوروبي في مساعدة إيطاليا، فقد عمدت ألمانيا وجمهورية التشيك كلتاهما إلى منع نقل المعدات الحيوية إلى البلد، ومع إقفال الحدود ضمن منطقة شنغن، الأمر الذي كشف ضيق حدود هذه الاتفاقات، تدخلت الصين وروسيا بطرقٍ أثارت لدى الإيطاليين شعورًا صادقًا بالمودة وحسن النية تجاههما.

ويلفت التقرير إلى أنه إذا أصبحت هذه المودة شعورًا دائمًا، فمن الممكن أن يؤثر هذا التحول على سياسة إيطاليا الخارجية في منطقة المتوسط، فيما يعمل كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين على تأمين مصالحهم في شمال أفريقيا.

وحسب المعهد الأميركي فإن مسألة تنامي النفوذ الروسي، وبدرجة أقل النفوذ الصيني، في شمال أفريقيا ليست بالقضية الجديدة.

انشقاقات ظاهرة

لكن الانشقاقات الظاهرة داخل الاتحاد الأوروبي تحت وطأة تفشي وباء «كورونا» تشير هي أيضًا إلى احتمال حدوث تبدل في مواقفه من الصراعات في الشرق الأوسط التي كانت في السابق محط صدامٍ بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وفي خضم الصراع الذي تعيشه أوروبا، قد تميل إيطاليا إلى تأييد تعاظم النفوذ الروسي والصيني في دولٍ مثل ليبيا وسورية، أو التعامل بحياد مع هذا الشأن على الأقل.

ولفت معهد واشنطن، في تقرير للباحث رامي عزيز، إلى حقيقة أن ليبيا تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لإيطاليا نظرًا لقرب موقعيهما الجغرافيين وماضي إيطاليا الاستعماري في ليبيا. واليوم، تعتبر روما الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا قضية أمن قومي بسبب سيل الهجرة غير الشرعية والإرهابيين الوافد من ليبيا. وفيما تؤيد إيطاليا «حكومة الوفاق» المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، تقدم روسيا دعمًا كبيرًا للمشير خليفة حفتر.

ومع تبني فرنسا موقفًا مناقضًا للموقف الإيطالي، يقول التقرير إن من الممكن أن تتخلى إيطاليا شيئًا فشيئًا عن موقفها الراهن، لا سيما بعد فشل مساعيها للتوسط في النزاع الليبي.

مستقبل إيطاليا

وتوقع المعهد أن يرسم وباء «كورونا» مستقبل إيطاليا في السنوات المقبلة، بأشكال لا ترتبط فقط بمجال الرعاية الصحية. فما بين مشاكل الهجرة المستمرة التي تواجهها إيطاليا، وتكاتف مختلف فئات المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية، من الممكن أن تشهد إيطاليا تبدلًا في عناصر هويتها، التي قد يصبح خاصية ثابتة من خصائص هذه الدولة.

ويثير المصدر ذاته قضية تأثيرات تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضتها الحكومة الإيطالية على الأعداد الضخمة من المهاجرين الموجودين في إيطاليا والوافدين من ليبيا، إذ أنها مقصد للكثير من المهاجرين من دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الراغبين في الهرب إلى أوروبا، ويسافر نحو 82% من المهاجرين إلى أوروبا عبر الممر البحري بين ليبيا وإيطاليا. وقد وصل إلى إيطاليا 492841 لاجئًا ومهاجرًا بالزوارق بين يناير 2015 ومارس 2020، في حين تسببت الرحلات القاتلة بين البلدين منذ العام 2015 بغرق نحو عشرة آلاف شخص.

وضع المهاجرين

ويتفاقم خطر الغرق مع تفشي الوباء بسبب تعليق خدمات الإنقاذ منذ أواخر شهر فبراير وفرض الحكومة الإيطالية الحجر الصحي لمدة أسبوعين على السفن كافة، التي ترسو في الموانئ الإيطالية نظرًا لتفشي الفيروس. وبالتالي، توقفت موقتًا الخدمات العديدة التي تعنى بمساعدة اللاجئين، أو اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها التزامًا بقرار الإغلاق التام في إيطاليا.

ونظرًا لحدة تفشي الفيروس في إيطاليا، يخشى الكثيرون أن تكون الشرائح السكانية الضعيفة هي الأكثر تضررًا منه. وبذلك، قد يكون أولئك الذين نجحوا في الوصول من ليبيا إلى إيطاليا عرضةً لخطر الإصابة أكثر من سواهم بسبب رداءة الظروف المعيشية في ملاجئ إيطاليا المكتظة. وتضم بعض المراكز عشرة أشخاص في كل غرفة، وبذلك يستحيل تطبيق تدابير السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي الموصى بها، حسب التقرير.