المؤسسة الوطنية للنفط تسلم بلدية مرادة شاحنة شفط مياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 05:41 مساء
شاحنة شفط المياه التي تسلمتها بلدية مرادة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن إدارة التنمية المستدامة سلمت أمس الثلاثاء، شاحنة شفط مياه من نوع (AT190T38 4x2) لفائدة بلدية مرادة، بمقر شركة الشاحنات والحافلات المساهمة في تاجوراء.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أن هذه الشاحنة المجهزة بخزان شفط آبار سوداء ستساعد في حل المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي في البلدية، موضحة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مبادرة «الجار الطيب» التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط وتنفذ من خلالها مشاريع خدمية وتنموية في المناطق القريبة من عملياتها.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم في هذا الصدد: «تواصل المؤسسة تنفيذ مشاريع خدمية في كافة أرجاء ليبيا، خاصة في المناطق القريبة من عملياتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن؛ وسوف نستمر في التنسيق مع البلديات لتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم».

حضر مراسم التسليم أخصائي مشاريع التنمية بالمؤسسة الوطنية للنفط، عادل بن قبلية، وعميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي، ومدير عام شركة الشاحنات والحافلات المساهمة عمر الأسطى، ومدير التسويق بالشركة عبدالله الغويل.

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