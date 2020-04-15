السفارة الأميركية: على القادة الليبيين محاربة «كورونا» لا بعضهم بعضا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 05:15 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إنه «يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس (كورونا) لا بعضهم بعضا»، منبهة إلى أن تصاعد العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في البلاد.

وأضافت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» دعما للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن إطالة أمد النزاع في ليبيا «يعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحول الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس لا بعضهم بعضا».

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وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، لا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، ويهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، مدينة في الوقت الأعمال الانتقامية بمدن الساحل الغربي وقصف طرابلس.

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