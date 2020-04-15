البعثة الأممية تدين «الأعمال الانتقامية» في المدن الساحلية الغربية وقصف طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 04:10 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (الإنترنت)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار الاقتتال في البلاد، مُدينة ما وصفته بـ«الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية، والقصف العشوائي على طرابلس»، مجددة الدعوة إلى تطبيق هدنة إنسانية من وقف إطلاق النار

وأشارت البعثة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى «اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة».

ولفت البيان إلى أن البعثة تتابع «التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني أخيرًا».

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ونبهت البعثة إلى أنها «تتابع هذه المزاعم، التي إذا تم التأكد من صحتها، من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

كما دانت ما وصفته بـ«القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية، وأسفر عنها وقوع إصابات»، محذرة من أن «الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا».

ودعا البيان أطراف النزاع إلى «وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية».

 

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