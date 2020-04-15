الدولار يسجل قفزة جديدة في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي. (بوابة الوسط)

قفز سعر صرف الدولار مقابل الدينار في تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية.

وارتفع سعر العملة الأميركي إلى 5.22 دينار مقابل 5.03 دينار أمس بفارق 19 قرشا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو إلى 5.62 دينار مقابل 5.45 دينار أمس، بفارق 17 قرشا، فيما زاد الجنيه الإسترليني بفارق 23 قرشا مسجلا 6.43 دينار مقابل 6.20 دينار.

وبوتيرة أقل، كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.78 دينار مقابل 1.72 دينار بفارق ستة قروش، فيما ارتفع سعر الليرة التركية بفارق قرشين اثنين إلى 0.76 دينار مقابل 0.74 دينار.