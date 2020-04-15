الدولار يسجل قفزة جديدة في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 03:56 مساء
أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي. (بوابة الوسط)

قفز سعر صرف الدولار مقابل الدينار في تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية.

وارتفع سعر العملة الأميركي إلى 5.22 دينار مقابل 5.03 دينار أمس بفارق 19 قرشا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو إلى 5.62 دينار مقابل 5.45 دينار أمس، بفارق 17 قرشا، فيما زاد الجنيه الإسترليني بفارق 23 قرشا مسجلا 6.43 دينار مقابل 6.20 دينار.

وبوتيرة أقل، كان ارتفاع الدينار التونسي إلى 1.78 دينار مقابل 1.72 دينار بفارق ستة قروش، فيما ارتفع سعر الليرة التركية بفارق قرشين اثنين إلى 0.76 دينار مقابل 0.74 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية
دولى
في أول مقابلة منذ توليها منصبها الجديد.. ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: مشكلات ...
ليبيا
مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل ...
ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس...
دولى
بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)
عربى
«القيادة العامة» تعلن تحرير روماني مختطف من حقل الشرارة منذ يوليو 2018
ليبيا
خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي