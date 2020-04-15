مستشفى الهواري: جهزنا بقسم الحجر الصحي 34 سريرا للعناية الفائقة و100 للإيواء

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي تجهيز 34 سريرا بالعناية الفائقة و100 بقسم الإيواء الخاص بالحجر الصحي لحالات المصابين بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن «قسم العناية الفائقة مجهز بنحو 34 سريرا وبها وحدة ( X.RAY ) وموجات فوق الصوتية وإيكو».

وأضاف: «كما أن قسم الإيواء الخاص بالحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا مجهز بنحو 100 سرير ومعمل للتحاليل يعمل بتخصصات مختلفة».

ولفت العريبي إلى أن عدد المصابين الموجودين بقسم الحجر الصحي بمستشفى الهواري، هم أربع حالات تقدم لهم أفضل الخدمات الطبية تحت إشراف المسؤولين والأطقم الطبية والطبية المساعدة».

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يذكر أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة عينت الدكتور عبدالرحمن الشريف مديرا عاما لمستشفى الهواري العام ببنغازي، في 19 مارس الماضي والبدء في تجهيز المستشفى ليكون مقرا للحجر الصحي بالمدينة، حيث نظم مستشفى الهواري في الشهر ذاته دورة تدريبية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى حول الملابس والمعدات الواقية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».