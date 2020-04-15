باشاغا يناقش مع رئيس «أوقاف الوفاق» التعاون الأمني والديني

لقاء باشاغا وعباني، 15 أبريل 2020، (داخلية الوفاق)

ناقش وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، محمد العباني، أوجه التعاون في الجانبين الأمني والديني.

وتناول اللقاء بناء دولة المؤسسات المدنية بعيدا عن «الجهوية والمناطقية»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

والتقى باشاغا اليوم أيضا نائبين عن صبراتة؛ لبحث الأوضاع الأمنية في المدينة، إذ أكد أنه لن يسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح الوزارة في المدن الغربية «المحررة» عامة، ومدينة صبراتة خصوصا.

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وشدد باشاغا على ضرورة ملاحقة جميع الخارجين عن القانون، منوها بأن الوزارة ستضرب «بيد من حديد» من يمس بأمن واستقرار الوطن.