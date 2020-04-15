«بركان الغضب» تنشر صورة طائرة «شحن عسكري» استهدفها سلاح الجو بمهبط ترهونة

صورة ملتطقة بالأقمار الصناعية لطائرة شحن عسكرية مدمرة في مهبط ترهونة، 6 أبريل 2020، (بركان الغضب)

نشرت صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، صورة قالت إنها «طائرة شحن عسكرية» استهدفها سلاح الجو لدى وصولها إلى مهبط مدينة ترهونة.

وذكرت العملية أن الصور التقطت يوم 6 أبريل الجاري، حيث كانت الطائرة محملة بإمدادات من أسلحة وذخائر إلى قوات القيادة العامة. ولم يتسنَّ لـ«بوابة الوسط»، التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الإعلان الأول لاستهداف تلك الطائرة على لسان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، في 5 أبريل الماضي.

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وفي اليوم التالي، أعلنت «بركان الغضب» أن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق، دمر ثلاث سيارات عسكرية تحمل ذخائر لقوات القيادة العامة، قرابة بوابة وادي دينار جنوب بني وليد.

في حين، اتهمت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا»، التابعة للقيادة العامة، «قوات الوفاق» باستهداف شحنات طبية موجهة إلى المنطقة الغربية للمساعدة في مواجهة الوباء.

صورة أخرى بتاريخ 9 أبريل