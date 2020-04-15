بالصور: سقوط قذيفة على منزل في محلة شهداء أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 02:50 مساء
فجوة في سقف منزل بأبوسليم سقطت عليه قذيفة، 15 أبريل 2020، (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم سقوط قذيفة عشوائية على منزل في محلة شهداء أبوسليم صباح اليوم الأربعاء.

وتعرض المنزل للأضرار بالغة جراء القذيفة، التي طالت شظاياها البيوت المجاورة وسيارات في المنطقة، لكن لم يسفر الحادث عن إصابات بالأرواح، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بالصور: آثار القذائف العشوائية في أبوسليم

ومنذ 5 أبريل الجاري، تعرضت البلدية إلى قصف صاروخي وسقوط قذائف عشوائية طالت حي دمشق ومنطقة الحاراثي والمناطق المجاورة لها، ومتنزه حي ناصر، ومقر الجيل الثالث بجوار الإشارة الضوئية أبوسليم بمحلة صلاح الدين، ومحلة الهضبة، وقد نتج عنها «خسائر كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة جراء تناثر الشظايا على السيارات والمنازل المجاورة»، إضافة إلى إصابة العديد من المواطنين.

ركام خلفته القذيفة داخل المنزل
إحدى شظايا القذيفة
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