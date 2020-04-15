«يونيسف» تدين مقتل طفل جراء قصف على عين زارة وتدعو إلى عدم استهداف المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 11:45 صباحا
آثار القصف في منزل بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس، 13 أبريل 2020. (بركان الغضب)

دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» حادثة مقتل طفل وإصابة أسرته جراء قصف على منطقة عين زارة، مطالبة بعدم استهداف المدنيين.

وأعربت المنظمة عن «حزن عميق» إزاء التقارير التي تفيد بمقتل طفل في التاسعة من عمره وجرح آخرين من أفراد أسرته، بينهم طفلان تتراوح أعمارهما بين أربع وثماني سنوات جراء سقوط قذيفة على منزلهم في منطقة عين زارة في طرابلس؛ حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مقتل الطفل يامن كريم الأزمرلي، 9 سنوات، جراء قصف منزل أسرته في منطقة الخمس شوارع بعين زارة، قرب جامعة ناصر، بينما أصيب والداه وشقيقاه.

وأشار البيان إلى أن الأطفال في ليبيا «يدفعون الثمن باهظا لنزاع ليس من صنعهم»؛ داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن استهداف المناطق المدنية، وإبعاد جميع الأطفال عن الأذى، تماشيا مع التزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني؛ ونوه بأن قتل الأطفال أو تشويههم يعد «انتهاكا جسيما».

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