سرقة خط كهرباء بئر العالم في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 11:50 صباحا
جانب من إصلاح خط كهرباء بئر العالم في تاجوراء، 15 أبريل 2020، (شركة الكهرباء)

سرق مجهولون خط كهرباء بئر العالم في تاجوراء بطول 800 متر، كما أقدموا على تكسير عمودي كهرباء خشبيين.

وأجرت فرقة الصيانة بدائرة الحي الصناعي تاجوراء أعمال إصلاح الخط وتركيب العمودين، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاعتداء على مكونات الشبكة العامة للكهرباء وسرقة أسلاك نقل التيار، ومن بينها سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء بمنطقة زليتن في 8 أبريل الجاري.

وناشدت الشركة الأجهز الأمنية بمواجهة تلك الظاهرة، محذرة من أثرها على زيادة طرح الأحمال وانقطاع التيار.

عمود كهرباء خشبي بالخط أسقطه مجهولون
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