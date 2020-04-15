أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 11:30 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق البلاد طقسا معتدلا، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 18 و26 درجة مئوية، وتصل على القريات إلى 30 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الوسط والجنوب ما بين 25 و37 درجة مئوية، كما تتكاثر السحب مساء اليوم الأربعاء ويوم الغد على بعض مناطق الجبل الغربي ومزدة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم وغدا الخميس مع احتمالية سقوط أمطار على مرتفعات الجبل الغربي.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة مئوية، تصل إلى 30 درجة مئوية على مزدة والقريات.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد -- الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و37 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و35 درجة مئوية.

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