تراغن تتسلم مستلزمات طبية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 09:40 صباحا
مستلزمات مقدمة إلى تراغن لمواجهة وباء كورونا، 14 أبريل 2020، (صفحة المجلس التسييري للبلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية تراغن تسلم كميات من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وتشمل المستلزمات بدلا واقية، ومواد تنظيف، وكمامات وأغطية وقفازات طبية ستوزع على فريق الرصد والاستجابة السريعة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وكان رئيس المجلس عبدالله ياسين، وجه مناشدة يوم الأحد الماضي إلى الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة بالنظر إلى أوضاع المدينة والمناطق المحيطة، التي تعاني من مشكلات عديدة منها نقص الغاز والوقود في المستشفيات.

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وقال ياسين في حينها إن البلدية لم تصلها معدات لمواجهة الوباء، مضيفًا أن هناك بعض المستلزمات البسيطة وصلت عن طريق جهاز الإمداد الطبي فرع سبها، لكنها لا تكفي لشيء.

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