صناعة بدلة طبية متكاملة لمواجهة الأوبئة بأياد ليبية

عاملتان في معمل لإنتاج الملابس الطبية، 15 أبريل 2020، (عمل الوفاق)

تمكنت العاملات في معمل لخياطة الألبسة الطبية من صناعة بدلة طبية متكاملة من نوع جديد، مخصصة لمواجهة الأوبئة.

وينتج المعمل التابع للمركز الليبي - الكوري لمهن البناء والتشييد المعاطف الطبية وبدل التمريض والعمليات، حسب بيان وزارة العمل في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وزار الفريق الإعلامي بوزارة الصحة المعمل أمس لرصد ومتابعة تفاصيل خط الإنتاج.

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وفي 6 أبريل الجاري، افتتح خط إنتاج الألبسة الطبية الذي أدخل عليه تعديلات حتى ينتج البدلات الطبية، مع اتباع إجراءات السلامة في المعمل، إضافة إلى تطهيره، والتوجيه بمواصلة التفتيش على تلك الإجراءات بصفة دورية.