عقوب يتابع تجهيز مستشفى البريقة الجديد تمهيدا لافتتاحه

سعد عقوب خلال جولة تفقدية في عدة مناطق تابعة للحكومة الموقتة، 14 أبريل 2020. (صحة الموقتة)

تابع وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، أمس الثلاثاء، التجهيزات الطبية لمستشفي البريقه العام الجديد تمهيدًا لافتتاحه، وذلك ضمن جولة تفقدية في عدة مناطق.

وشملت الجولة المرافق الصحية بالمنطقة الممتدة من البريقة وصولًا لرأس لانوف، وذلك في إطار متابعة جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية، وفق بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا عقوب: لولا إجراءات مواجهة «كورونا» لكنا أمام كارثة

وأوضح الوزير أن زيارته تهدف إلى التعرف عن قرب على ملاحظات مسؤولي المرافق الصحية واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم وفعالية الدعم المقدم من الوزارة.

سعد عقوب خلال جولة تفقدية في عدة مناطق تابعة للحكومة الموقتة، 14 أبريل 2020. (صحة الموقتة)