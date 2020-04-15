خيمة لفرز حالات «كورونا» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 01:50 صباحا
خيمة مخصصة لفرز حالات فيروس كورونا المستجد بالقرب من مستشفى طرابلس المركزي، 14 أبريل2020. (بلدية طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس المركز بالتنسيق مع إدارة مستشفى طرابلس المركزي، الأربعاء، عن توفير «خيمة الفرز»، لفرز وتصفية الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بعدوى فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «خيمة الفرز» يعتبر خط وقائي أولي يهدف لضمان عدم دخول الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالفيروس للمستشفى ما يحد من خطر تسببها بالعدوى للأطقم الطبية والحالات المرضية وكذلك الزوار.

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وأوضح البيان أن «خيمة الفرز» تقع خارج المؤسسة الصحية في خيام جيدة التهوية تعمل بها الكوادر الطبية والطبية المساعدة ومعززة بكل الواقيات الشخصية كالكمامات والنظارة الواقية وغيره، ودعت البلدية الكوادر الطبية التي ترغب في العمل في هذا الموقع إلى التواصل معها.

خيمة مخصصة لفرز حالات فيروس كورونا المستجد بالقرب من مستشفى طرابلس المركزي، 14 أبريل2020. (بلدية طرابلس المركز)
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