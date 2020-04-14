ستيفاني ويليامز لـ«قناة الوسط»: هناك فيروس آخر في ليبيا غير «كورونا» هو «الفساد والسرقة»

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز. (قناة الوسط)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، إن هناك فيروس آخر في ليبيا غير «كورنا المستجد»، هو «الفساد والسرقة»، مشددة على حق الشعب في معرفة كيفية إدارة الأموال الليبية وكيفية إنفاقها.

وأوضحت ويليامز في أولى مقابلاتها منذ توليه منصبها الجديد مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها مصرفين مركزيين، محذرة من خطورة ذلك اقتصاديًا.

ستيفاني ويليامز: قطع النفط والماء والكهرباء وسيلة عقاب جماعي

واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة قطع النفط والماء والكهرباء «وسيلة عقاب جماعي»، مشددة على أن ذلك أمر غير مقبول.

وقالت إن مشكلات ليبيا لا يمكن حلها بالسلاح، معتبرة التصعيد العسكري مصدرًا لتعاسة الليبيين.

وأوضحت ويليامز» أن الأمم المتحدة «قلقة جدًا» بشأن احتمال انتشار فيروس «كورنا» في ليبيا خاصة في ضوء استمرار القتال، مشيرة إلى تعرض عدد كبير من النازحين الليبيين للإصابة بالفيروس بسبب «القتال الدائر».