ستيفاني ويليامز لـ«قناة الوسط»: قطع النفط والماء والكهرباء وسيلة عقاب جماعي

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز. (قناة الوسط)

اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، قطع النفط والماء والكهرباء «وسيلة عقاب جماعي»، مشددة على أن ذلك أمر غير مقبول.

وقالت ويليامز، في أولى مقابلاتها منذ توليه منصبها الجديد مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، إن مشكلات ليبيا لا يمكن حلها بالسلاح، معتبرة التصعيد العسكري مصدرًا لتعاسة الليبيين.

وأوضحت ويليامز أن الأمم المتحدة «قلقة جدًا» بشأن احتمال انتشار فيروس «كورنا» في ليبيا خاصة في ضوء استمرار القتال، مشيرة إلى تعرض عدد كبير من النازحين الليبيين للإصابة بالفيروس بسبب «القتال الدائر».