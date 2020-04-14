بوغدانوف يؤكد لعقيلة صالح ضرورة وقف القتال والحل السلمي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:30 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. (أرشيفية: الإنترنت)

 بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصالين هاتفيين، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومستشار المجلس، عبد الباسط البدري، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بوغدانوف شدد على ضرورة إيجاد «تسوية وحل سلميين بين الليبيين»، داعيًا إلى «وقف الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها» وذلك حسب موقع «روسيا اليوم».

اقرأ أيضا السراج: استعدنا صرمان وصبراتة وأفشلنا محاولة تعطيل «عاصفة السلام»

وشهدت ليبيا في الأيام الماضية، تطورات ميدانية متسارعة، حيث اندلعت الأحد الماضي اشتباكات قوية في منطقة أبوقرين (جنوب شرق مصراتة)، إذ أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري السيطرة على بوابتها الغربية، قبل أن يكشف سقوط طائرة تابعة للقيادة العامة بها ومقتل طاقمها.

لكن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، قال إن «قوات الوفاق» استدرجت قوات القيادة العامة، إذ «تراجعت تكتيكيًّا من تمركزاتها الأمامية»، ثم أطلقوا هجومًا مضادًّا من كافة المحاور أسفر عن السيطرة على  على مدينتي صبراتة وصرمان، ومناطق الساحل الغربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل