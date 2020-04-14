مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 09:41 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الانخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4.1 مليار دولار منذ 17 يناير الماضي، وذلك بعدما هبط إنتاج النفط في ليبيا إلى 80.510 برميل في اليوم بحلول أمس الإثنين.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أن إغلاق العديد من منشآتها تسبب في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفعها لزيادة وارداتها من المحروقات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، لافتة إلى أن معظم خزانات النفط والغاز باتت «غير صالحة للاستخدام»؛ نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كل الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية، واستئناف إنتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الإمدادات إلى الشعب الليبي.

وأشارت مؤسسة النفط إلى توفيرها المحروقات لسكان المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على امتداد الشريط الساحلي. حيث فرغت ناقلة غاز طهي حمولتها في ميناء بنغازي أمس الإثنين، فيما تستعد ناقلة بنزين للتفريغ في الميناء اليوم. كما تزود المؤسسة مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالمحروقات مباشرة من بنغازي.

وأوضحت المؤسسة أن مدينة طرابلس تزود بالمحروقات من ميناء المدينة مباشرة؛ فيما تتلقى المدن الواقعة في المناطق الغربية والجبلية احتياجاتها من الوقود من مستودع الزاوية، أما بالنسبة إلى المناطق الوسطى ومدن جنوب مصراتة فتزود من مستودع مصراتة.

وقالت المؤسسة إن عملية نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية ما زالت أمرًا صعبًا وتعاني من التقطعات؛ نظرًا لتردي الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى توزيع بعض الشحنات على عدة موانئ على امتداد الشريط الساحلي الليبي في بعض الأحيان؛ لضمان إيصال المحروقات إلى كل المناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل