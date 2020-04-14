وزير الدفاع التونسي يحمل مفوضية اللاجئين المسؤولية حال تدفقهم من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:22 مساء
وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي, (الإنترنت)

دعا وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، المفوضيّة السامية لشؤون اللّاجئين إلى تحمل مسؤولياتها في حال تدفق اللاجئين من ليبيا إلى جنوب البلاد.

ووفق وزارة الدفاع التونسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، فان الحزقي التقى مع ممثل المفوضية حنان حمدان، وتناول دورها الإنساني في توفير الحماية الدوليّة للّاجئين.

وعبّرت حمدان بالمناسبة عن انشغالها بالوضع الأمني في ليبيا، وما يمكن أن يترتّب عنه من تدفّق محتمل للاجئين نحو الجنوب التونسي.

وفي هذا السياق أكّد الحزقي متابعة الدولة التونسية لتطوّرات الأوضاع في ليبيا واستعدادها لمجابهة الطوارئ المحتملة، مشددا على ضرورة تحمّل المفوّضيّة السامية لمسؤوليّاتها في إيجاد الدعم المادي واللوجستي اللازم للدولة التونسية في حالة تدفق عدد كبير من اللاجئين القادمين من ليبيا، مشيرا إلى أنّ المؤسسة العسكريّة تبقى منفتحة على كلّ أشكال التعاون مع المفوضيّة السامية.

وتكررت في السنوات الأخيرة عمليات ترحيل السلطات التونسية اللاجئين نحو الحدود الليبية، ما أثار استنكار حقوقيين عبروا عن سخطهم بسبب تعريض اللاجئين للخطر عبر طردهم.

وشهدت تونس منذ عام 2011 تدفق ما بين 800 ألف ومليون ليبي، مما يدل تحولها إلى بلد مضيف بعد أن كان بلد عبور للاجئين.

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