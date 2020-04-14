«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 09:30 مساء
شعار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مباشرته أعمال ضخ المياه وتشغيل منظومة الحساونة سهل الجفارة اعتبارًا من أمس الإثنين، ورحب في ذات الوقت بالجهود الهادفة لاستمرار تدفق المياه ووقف الاعتداء على منظوماته خصوصا في ظل ظروف مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، واحتياج المواطنين المياه في الإجراءات الوقائية.

وطالب الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» بضرورة إبعاد تدفق المياه إلى المدن والقرى والمناطق عن أية «تدخلات أو مطالبات للحصول على مكاسب شخصية عن طريق المساومات والابتزاز»، وحمل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

اقرأ أيضا بلدية الشويرف تعلن عن سماح مشروط بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس

وطالب البيان بتأمين وتوفير البيئة الملائمة للعمل والحفاظ على أرواح العاملين بجهاز مشروع النهر الصناعي الموجودين في مواقع عملهم في هذه الظروف الاستثنائية، خصوصًا منظومة الحساونة سهل الجفارة، التي تقع في مناطق الاشتباكات؛ وذلك ضمانًا لاستمرار تدفق المياه.

وحذر الجهاز من تبعات التهاون في المحافظة على توفير البيئة الملائمة للعمل ما يهدد بـ«عواقب وخيمة تصل إلى عدم قدرة الجهاز على الإيفاء بالالتزامات لتغطية الاحتياجات المائية للدولة».

وكانت إدارة منظومة النهر الصناعي، اليوم الإثنين، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل