«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة

شعار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مباشرته أعمال ضخ المياه وتشغيل منظومة الحساونة سهل الجفارة اعتبارًا من أمس الإثنين، ورحب في ذات الوقت بالجهود الهادفة لاستمرار تدفق المياه ووقف الاعتداء على منظوماته خصوصا في ظل ظروف مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، واحتياج المواطنين المياه في الإجراءات الوقائية.



وطالب الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» بضرورة إبعاد تدفق المياه إلى المدن والقرى والمناطق عن أية «تدخلات أو مطالبات للحصول على مكاسب شخصية عن طريق المساومات والابتزاز»، وحمل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

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وطالب البيان بتأمين وتوفير البيئة الملائمة للعمل والحفاظ على أرواح العاملين بجهاز مشروع النهر الصناعي الموجودين في مواقع عملهم في هذه الظروف الاستثنائية، خصوصًا منظومة الحساونة سهل الجفارة، التي تقع في مناطق الاشتباكات؛ وذلك ضمانًا لاستمرار تدفق المياه.



وحذر الجهاز من تبعات التهاون في المحافظة على توفير البيئة الملائمة للعمل ما يهدد بـ«عواقب وخيمة تصل إلى عدم قدرة الجهاز على الإيفاء بالالتزامات لتغطية الاحتياجات المائية للدولة».



وكانت إدارة منظومة النهر الصناعي، اليوم الإثنين، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول.