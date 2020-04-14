اجتماع تحضيري لتأسيس «إقليم فزان الاقتصادي» في سبها

الاجتماع التحضيري لتأسيس «إقليم فزان الاقتصادي» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة فندق «المواجيد» بمدينة سبها، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري لتأسيس «إقليم فزان الاقتصادي» تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة سبها ومصرف اليقين بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب والبلديات ورجال الأعمال وجامعة سبها.

وقال عضو اللجنة التحضيرية لـ«إقليم فزان الاقتصادي» مفتاح عمر مفتاح لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من تأسيس هذا الإقليم «تحريك الفرص الاقتصادية المتنوعة بفزان من خلال تأسيس صندوق فزان للاستثمار إلى جانب صندوق تكافل خيري لمواجهة الاحتياجات الحياتية وفقا لقانون الحكم المحلي رقم (59) لسنة 2012».

وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، محمد حسن الحضيري لـ«بوابة الوسط» أن ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم وهناك مادة في دستور المملكة الليبية الصادر العام 1951 تنص على أن «تكون موارد الدولة 70% للدولة و30% للتنمية المكانية أو المحلية»، معتبرا أن تأسيس «إقليم فزان الاقتصادي» سيسهم في الاستفادة من الكوادر المحلية إلى جانب تحسين من معيشة المواطنين والنهوض باقتصاد الجنوب وليبيا عامة.

يشار إلى أن الجنوب الليبي يمتلك ثروات كبيرة في مجالات الزراعة والسياحة إلى جانب النفط والغاز والمياه.