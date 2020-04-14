«داخلية الوفاق» تناقش مع منظمة أوروبية تطوير قدرات هيئة السلامة الوطنية

اجتماع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن مع وفد المنظمة الأوروبية. (وزارة الداخلية)

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، مع خبير السلامة والدفاع المدني التابع لمنظمة «بي سي» بالاتحاد الأوروبي السيد بول، سبل تفعيل وتطوير قدرات هيئة السلامة الوطنية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الخبير الأوروبي استعرض خلال اللقاء مقترحا لخطة تدريبية موجهة لمنتسبي هيئة السلامة الوطنية بصفة عامة وإدارة المفرقعات بصفة خاصة، تضم تأهيل قدرات العاملين بهذا المجال.

وأضافت الوزارة أن اللقاء ناقش أيضا إمكانية إعادة الاستفادة من العديد من العربات المعدة لهيئة السلامة، وذلك بإجراء الصيانة اللازمة لها. مشيرة إلى أن وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل النهوض بهذا المرفق الحيوي والمهم بوزارة الداخلية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف العميد إمحمد مختار، ومدير إدارة المفرقعات بهيئة السلامة.

