الحاسي يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 07:38 مساء
الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، أحمد الحاسي. (الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك لليوم السادس على التوالي، سوى الإصابات الأربع التي أعلن عنها سابقًا.

وقال الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، والمنشور على صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك»، إن العدد الكلي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد وتم إجراء التحاليل لها بمعمل «covid-19» بلغ 228 حالة، موضحًا أن 204 حالات كانت نتائجها سالبة، فيما ما زالت 20 عينة تحت الإجراء.

وأوضح أن اللجنة الاستشارية الطبية أعدت خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية، وأكد أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، لافتًا إلى أن التدريب يسير بوتيرة جيدة.

وكشف الناطق الطبي عن انطلاق منظومة الخطوط الساخنة وعددها ثمانية منذ صباح الغد بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي، موضحًا أن هذه الخطوط تستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا، بواقع 160 مكالمة في الساعة، على أن تستغرق كل مكالمة ثلاث دقائق.

ولفت إلى أن هذه الخدمة خاصة فقط بمرض «covid-19»، أما الاستشارات الطبية الأخرى فمعنية بها خدمة «ألو- طبيبك».

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