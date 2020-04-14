القيادة العامة تعلن عن تحرير روماني من «سجون الجماعات الإرهابية»

المشرف الروماني بحثل الشرارة بعد تحريره فلانتينو لاونسي بوشكاشو. (إعلام القيادة العامة)

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات المسلحة «قامت بفكّ أسر فلانتينو لاونسي بوشكاشو روماني الجنسية من سجون الجماعات الإرهابية بعدما تم خطفه من حقل الشرارة النفطي عام 2018».

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» أن جهات الاختصاص في القيادة العامة «قامت بإتمام عملية تسليمه إلى السلطات الرومانية بسلامة وآمان».

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن هذه العملية تأتي «إثباتاً لجهود القوات المُسلحة الرامية صوب حماية كل الآمنين فوق التراب الليبي، وتنفيذاً لأوامر القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر».

اقرأ أيضا: شركة مليتة ترحب بإطلاق موظفي «أكاكوس» المخطوفين

وأكد أنه جرى الكشف على صحة الروماني وإتمام كل الإجراءات القانونية حياله وذلك بإشرافٍ مباشر من المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع وبحضور عضو مجلس إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية أشرف العبار.

وقال المدعي العام العسكري بالقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع إن المشرف الروماني بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، فلانتينو لاونسي بوشكاشو خطف رفقة زميله المهندس الليبي أشرف خالد علي مسلم مواليد 1985 مقيم بمدينة زليتن، صباح يوم 14 يوليو 2018 من مقر الشركة بحقل الشرارة جنوب غرب البلاد «من قبل عصابة مسلحة» ونقلا من مكان إلى آخر داخل الصحراء.

اقرأ أيضا: صنع الله يعلن الإفراج عن موظفين بمؤسسة النفط مخطوفين منذ أكثر من سنة

وأضاف الصوصاع أن الخاطفين طالبوا بفدية مالية من حكومة الوفاق الوطني التي وصفها بأنها «غير شرعية» و«لم تحرك ساكنا حيالهما واستمر الخطف لمدة سنة و10 أشهر وحكومة الوفاق عاجزة عن تحريرهم لأنها هي التي جلبت هؤلاء المرتزقة إلى الوطن».

وأكد الصوصاع تحرير المخطوفين بتاريخ 29 مارس 2020 من قبل «إحدى السرايا التابعة لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة» التي قامت «بتحريرهم وإحضارهم إلى مدينة بنغازي بتكليف مباشر من القائد العام»، مشيرا إلى أن المخطوفين أحرار ويجري تسليم المواطن الروماني إلى سلطات بلاه عن طريق الجهات المختصة.