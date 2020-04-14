السفارة الأميركية تعتزم مساعدة «يونيسف» لتوفير الدعم للأسر المستضعفة في ليبيا

المساعدات المقدمة للأسر المستضعفة في ليبيا. (السفارة الأميركية)

قالت السفارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم مساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا «يونيسف» في جهودها لتوفير الدعم للأسر المستضعفة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن نحو 225 ألف امرأة وطفل تقريبا سيستفيدون من نحو 122 طنا من الأدوية الأساسية والمستلزمات الضرورية التي وصلت إلى ليبيا.

وقالت «يونيسف ليبيا» في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه اللوازم تعتبر ضرورية لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل. كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال. مضيفة أنه يجري تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية لتفادي الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الفئات السكانية المستضعفة، لا سيما النساء والأطفال.

وتحقيقا لهذه الغاية، حددت «يونيسف» بالتشاور مع وزارة الصحة الليبية، المرافق الصحية الأكثر احتياجا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك الموجودة في البلديات المتضررة من تدفقات الهجرة. حيث ستستفيد النساء والأطفال البالغ عددهم 225 ألف امرأة وطفل الذين يصلون إلى 34 مرفقا صحيا في 26 بلدية من خلال الدعم المباشر من «يونيسف»، حسب البيان.

وأوضحت «يونيسف» أنها صممت مع وزارة الصحة «بعناية مجموعة من اللوازم والمواد الطبية الأساسية لتكون متاحة على مستوى المرافق الصحية لضمان خدمات عالية التأثير، بالإضافة إلى توفير اللوازم»، مبينة أن البرامج التي تدعمها «يونيسف» تتضمن بناء قدرات الطاقم الطبي المعني لتقديم خدمات صحة الأم والطفل والتغذية وفقا للمعايير الدولية؛ وتعزيز نظام المعلومات الصحية «إدارة البيانات» لدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة؛ وقيادة المناصرة والتعبئة المجتمعية لتعزيز الممارسات الصحية من خلال استراتيجية التواصل من أجل التنمية.

وقال ممثل اليونيسف الخاص في ليبيا، عبدالرحمن غندور: «لا تزال صحة الأم والطفل تشكل تحديا كبيرا، لا سيما في بلدان العالم النامية. حيث تموت امرأة واحدة في العالم كل دقيقة بسبب مضاعفات الولادة».

وأضاف غندور: «إنني فخور بشراكتنا مع وزارة الصحة في ليبيا، التي تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصا خلال فترة جائحة فيروس كورونا».

وأكدت «يونيسف» في البيان ثقتها من أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات، وسيسهم مع الجهود الوطنية لتمكين النساء والأطفال من الحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة. لافتة إلى أن لهذه «المساعدة أهمية خاصة، حيث تكافح ليبيا مع بقية العالم لمواصلة تقديم الخدمات في وضع جائحة كورونا الصعب للغاية».

وشكرت «يونيسف» في البيان وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، والصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي وبعثته في ليبيا، وحكومتي إيطاليا وفرنسا لمساهمتها السخية في هذا المشروع. ووزارة الصحة الليبية على قيادتها في تنفيذ هذا البرنامج.