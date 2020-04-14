المشري وسيالة و3 وزراء يبحثون سبل توفير السلع الأساسية بـ«أسعار مناسبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 04:20 مساء
خالد المشري وحمودة سيالة ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد بحكومة الوفاق, 14 أبريل 2020 (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، حمودة سيالة، وعدد من الوزراء بحكومة الوفاق، الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوفير السلع والمواد الأساسية في أسرع وقت للسوق المحلية بأسعار مناسبة.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وزير التخطيط علي الجهيمي، ووزير الاقتصاد علي العيساوي، ووزير المالية فرج بومطاري.

وبحث اللقاء أيضا سبل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المواطن، في ظل انتشار وباء «كورونا»، والمعالجات المقترحة لعلاج دعم الوقود وكيفية إيصال الدعم إلى مستحقيه.

خالد المشري وحمودة سيالة ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد بحكومة الوفاق, 14 أبريل 2020 (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري وحمودة سيالة ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد بحكومة الوفاق, 14 أبريل 2020 (المجلس الأعلى للدولة)
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