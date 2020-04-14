تركيب جهاز تصوير أشعة مقطعية بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 05:03 مساء
تركيب جهاز تصوير أشعة مقطعية بمركز طبرق الطبي, 14 أبريل 2020 (الإنترنت)

شرع مركز طبرق الطبي بتركيب جهاز تصوير الأشعة المقطعية CT Scan، والقادم من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، فإن وزارة الصحة قامت بإمداد مركز طبرق الطبي، بجهاز تصوير الأشعة المقطعية «CT Scan» من قبل شركة شمال أفريقيا الوكيل لشركة كانون «Canon» اليابانية.

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وأضاف المكتب أن إدارة التجهيزات والمعدات الطبية بالمركز شرعت بتركيب الجهاز، وخلال مدة قريبة سيبدأ استخدامه في تصوير المرضى.

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته للمنطقة الممتدة من امساعد شرقا إلى المرج غربا حتى الجغبوب جنوبًا.

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