«المركزي» بالبيضاء يقدم 600 قناع واقٍ للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا

مصرف ليبيا المركزي بنغازي يسلم أقنعة واقية للجنة العليا لمكافحة كورونا, 14 أبريل 2020 (صفحة المصرف على فيسبوك)

قدم مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مؤسسة أبحاث لتكنولوجيا الأطراف الصناعية، 600 قناع واقٍ خاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة كمرحلة أولى من إجمالي 3000 صنعت من قبل المؤسسة وبدعم من المصرف، للجنة العليا لمكافحة كورونا.

وبحسب بيان للمصرف اليوم، تم تسليم الدفعة الأولى من الاقنعة الواقية والتي قامت المؤسسة بصناعتها في بنغازي للناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي.

وأكد بيان المصرف أن تقديم المساعدات والدعم من قبل مصرف ليبيا المركزي يأتي تحت بند المسؤولية الاجتماعية للمصرف تجاه المجتمع، لاسيما في ظل مكافحة جانحة كورونا المستجد في ليبيا.